Валерия рассказала о своей самой необычной привычке Певица Валерия призналась, что берет с собой весы в каждую поездку

Певица Валерия призналась в беседе с «Леди Mail», что любит брать с собой в путешествия весы. Это, по словам артистки, пожалуй, самая странная ее привычка.

Мой муж действительно считает, что у меня есть странная привычка — возить с собой весы, куда бы мы ни отправлялись. Я так не думаю, ведь многие так делают. И потом этой моей странной привычкой мой муж прекрасно пользуется, потому что он сам встает на эти весы, — поделилась Валерия.

Певица также рассказала, что хотела бы изменить излишнюю придирчивость к себе. Это качество, по мнению знаменитости, зачастую мешает жить.

Валерия ранее рассказала, что серьезно относится к воспитанию своих внуков. По ее словам, к баловству детей со стороны бабушек и дедушек изначально она относится отрицательно.