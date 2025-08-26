Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 13:32

Валерия рассказала о своей самой необычной привычке

Певица Валерия призналась, что берет с собой весы в каждую поездку

Иосиф Пригожин и Валерия Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Валерия призналась в беседе с «Леди Mail», что любит брать с собой в путешествия весы. Это, по словам артистки, пожалуй, самая странная ее привычка.

Мой муж действительно считает, что у меня есть странная привычка — возить с собой весы, куда бы мы ни отправлялись. Я так не думаю, ведь многие так делают. И потом этой моей странной привычкой мой муж прекрасно пользуется, потому что он сам встает на эти весы, — поделилась Валерия.

Певица также рассказала, что хотела бы изменить излишнюю придирчивость к себе. Это качество, по мнению знаменитости, зачастую мешает жить.

Валерия ранее рассказала, что серьезно относится к воспитанию своих внуков. По ее словам, к баловству детей со стороны бабушек и дедушек изначально она относится отрицательно.

певицы
знаменитости
артистки
шоу-бизнес
