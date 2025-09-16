Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 00:11

ВМС США атаковали судно из Венесуэлы в международных водах

Трамп: при перехвате ВМС США судна с наркотиками погибли три человека

Эсминец США «Джон Маккейн» Эсминец США «Джон Маккейн» Фото: Global Look Press/Joshua Fulton

Американские военные провели новую операцию по перехвату судна с наркотиками, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Socia. По его информации, при этом погибли три человека.

Удар произошел в то время, когда эти заведомые наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США, — подчеркнул Трамп.

Он назвал запрещенные вещества смертельным оружием, отравляющим американцев. По мнению Трампа, подобные меры необходимы в борьбе за национальную безопасность и жизненно важные интересы Америки.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что американский эсминец незаконно атаковал судно «Кармен Роса» с девятью рыбаками на борту из латиноамериканской страны. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне республики.

Также отмечалось, что Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Он подразумевает начало оперативных мероприятий армии и народного ополчения по комплексной обороне. Президент заявил, что Венесуэла защищает свое право на мир, «потому что никто не имеет права нарушать независимость, территориальную целостность и суверенитет народа».

Дональд Трамп
Венесуэла
наркотрафик
смерти
