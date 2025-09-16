Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 00:07

«Нам нужно больше денег»: на Украине призвали граждан не ждать мира

Минфин Украины заявил, что народу придется готовиться к продолжению конфликта

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинским гражданам нужно готовиться к продолжению вооруженного конфликта, завил министр финансов страны Сергей Марченко на конференции в Киеве, где обсуждались финансовые потребности страны. По его словам, и военные, и мирные граждане должны переждать еще минимум год.

Для этого нам нужны деньги. Нам нужно больше денег, чем в 2025 году. В этом году их было больше, [чем в прошлом году]. Необходимо покрыть €16 млрд на следующий год, — обратился Марченко в том числе к западным кураторам.

Он подчеркнул, что военные действия продолжаются. По его мнению, завершения конфликта пока не предвидится.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя до этого обращал внимание, что Киев не демонстрирует стремления к мирному урегулированию. Действия украинской стороны направлены на продолжение конфликта и сохранение власти при поддержке западных спонсоров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Американский лидер подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе.

Украина
конфликты
министры
ожидания
