«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой

Первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохар Дудаев был террористом, заявил в Telegram-канале глава министерства по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что восхваляющая его певица Алла Пугачева оскорбляет память павших во время боевых действий мирных граждан и сотрудников силовых ведомств.

Из-за Дудаева Чечня была ввергнута в разрушения и хаос, продолжил чеченский политик. Он назвал высказывания певицы провокационными.

Будучи пропитана ненавистью к Российской Федерации, она позволила себе такие провокационные высказывания, оскорбив весь чеченский народ, — добавил Дудаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Пугачева должна оставить свое жалкое пустословие при себе и не размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченцев. Он посоветовал артистке не провоцировать целый народ бестолковыми размышлениями. По мнению Кадырова, о пользе, которую принес первый президент республики Джохар Дудаев, нужно спрашивать в первую очередь самих чеченцев.