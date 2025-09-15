Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 23:21

«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой

Ахмед Дудаев: Пугачева оскорбила весь чеченский народ восхвалением Дудаева

Первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохар Дудаев был террористом, заявил в Telegram-канале глава министерства по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что восхваляющая его певица Алла Пугачева оскорбляет память павших во время боевых действий мирных граждан и сотрудников силовых ведомств.

Из-за Дудаева Чечня была ввергнута в разрушения и хаос, продолжил чеченский политик. Он назвал высказывания певицы провокационными.

Будучи пропитана ненавистью к Российской Федерации, она позволила себе такие провокационные высказывания, оскорбив весь чеченский народ, — добавил Дудаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Пугачева должна оставить свое жалкое пустословие при себе и не размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченцев. Он посоветовал артистке не провоцировать целый народ бестолковыми размышлениями. По мнению Кадырова, о пользе, которую принес первый президент республики Джохар Дудаев, нужно спрашивать в первую очередь самих чеченцев.

Чечня
Алла Пугачева
провокации
терроризм
