Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 23:20

Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года

«Ведомости»: авторам рекламы энергетиков запретят говорить об их пользе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение новых строгих ограничений на рекламу тонизирующих безалкогольных напитков перенесено на полгода: вместо 1 сентября 2025 года поправки в закон «О рекламе» вступят в силу 1 марта 2026 года. Новые правила существенно ужесточат маркетинг энергетических напитков, пишет газета «Ведомости».

Причиной отсрочки стала необходимость дополнительной проработки документа ко второму чтению. Пока ситуация осложнена техническими задержками в принятии поправок.

Согласно изменениям, производителям будет запрещено обращаться в рекламе к несовершеннолетним, а также упоминать о наличии в составе витаминов и биологически активных добавок (БАД). Изначально также рассматривался запрет на использование образов людей и животных, включая анимационных, но эта мера в окончательную версию не вошла.

Законопроект, внесенный комитетом Госдумы по экономической политике, также обязывает размещать в роликах предупреждение о вреде чрезмерного употребления продукции. Ожидается, что новые правила окажут значительное влияние на рынок.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила родителей несовершеннолетних об опасности энергетического мороженого. По ее словам, оно усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.

энергетики
запреты
Госдума
переносы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.