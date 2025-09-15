Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года «Ведомости»: авторам рекламы энергетиков запретят говорить об их пользе

Введение новых строгих ограничений на рекламу тонизирующих безалкогольных напитков перенесено на полгода: вместо 1 сентября 2025 года поправки в закон «О рекламе» вступят в силу 1 марта 2026 года. Новые правила существенно ужесточат маркетинг энергетических напитков, пишет газета «Ведомости».

Причиной отсрочки стала необходимость дополнительной проработки документа ко второму чтению. Пока ситуация осложнена техническими задержками в принятии поправок.

Согласно изменениям, производителям будет запрещено обращаться в рекламе к несовершеннолетним, а также упоминать о наличии в составе витаминов и биологически активных добавок (БАД). Изначально также рассматривался запрет на использование образов людей и животных, включая анимационных, но эта мера в окончательную версию не вошла.

Законопроект, внесенный комитетом Госдумы по экономической политике, также обязывает размещать в роликах предупреждение о вреде чрезмерного употребления продукции. Ожидается, что новые правила окажут значительное влияние на рынок.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила родителей несовершеннолетних об опасности энергетического мороженого. По ее словам, оно усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.