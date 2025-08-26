В российских школах перед 1 сентября проведут масштабные учения Кравцов: 28 и 29 августа в школах России отработают действия при ЧС

Минпросвещения и МЧС проведут в образовательных учреждениях России учения по отработке действий при ЧС, включая террористические угрозы и воздушную тревогу, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выступая в ходе XII Общероссийского родительского собрания, он подчеркнул, что мероприятия запланированы на 28 и 29 августа, пишет «Интерфакс».

В четверг, в пятницу пройдут всероссийские учения совместно с МЧС, еще раз посмотреть все системы к готовности к началу учебного года, — отметил он.

Кравцов также добавил, что система образования полностью готова к 1 сентября. Учебные заведения проверили Роспотребнадзор, региональные министерства и МВД.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России школьные линейки изменят формат — торжественные мероприятия проведут в закрытом помещении, а не на воздухе. Также на входе родителей будут досматривать.

Тем временем в Ульяновской области 1 сентября будет выходным днем для матерей учеников с первого по четвертый класс. По словам губернатора Алексея Русского, выходной день предоставляется сотрудникам государственных и муниципальных организаций.