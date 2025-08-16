Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Украинские военкомы превратили врачебные комиссии в конвейер трупов

В ВСУ связали высокую смертность среди военных с фиктивными медкомиссиями

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Фиктивные медицинские комиссии стали причиной высокой смертности в рядах ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, сведения об этом подтверждают пленные и родственники украинских солдат.

Одним из факторов низкой выживаемости личного состава ВСУ является фиктивное прохождение военно-врачебных комиссий. Такие сведения предоставляют пленные и родные солдат ВСУ, — отметили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в ВСУ награды чаще получают командиры, не участвующие в боях. Один из украинских военных рассказал, что проблема с раздачей орденов давно обсуждается в подразделениях. По его словам, как правило, в большинстве частей украинской армии действует принцип «награждать непричастных и наказывать невиновных».

Между тем стало известно, что участились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основной причиной такого решения становятся тяжелые условия службы и отсутствие перспектив. Принудительная мобилизация, некомпетентное командование, отсутствие мотивации и так называемые мясные штурмы заставляют украинских солдат бросать позиции.

