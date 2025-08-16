Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ Солдаты ВСУ пожаловались, что награды получают не участвующие в боях командиры

В ВСУ награды чаще получают командиры, не участвующие в боях, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его словам, водитель одного из комбатов также имеет орден.

Особо негативное отношение в ВСУ к бывшим сотрудникам МВД. Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ — бывший сотрудник МВД — сообщает, что за годы службы в ВСУ он получил два боевых ранения, но не получил за это ни одной награды, — отметили в силовых структурах.

Один из украинских военных рассказал, что проблема с раздачей наград давно обсуждается в подразделениях. По его словам, как правило, в большинстве частей украинской армии действует принцип «награждать непричастных и наказывать невиновных».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о наличии на Украине тайных тюрем, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские бойцы заявляют шокирующие факты о том, что там происходит насилие, пытки и убийства, отметил дипломат.