Названы условия, при которых промокшие ноги приведут к простуде

Названы условия, при которых промокшие ноги приведут к простуде Терапевт Ромасов: мокрые ноги могут привести к простудным заболеваниям

Промокшие ноги приводят к простуде из-за физиологии организма человека, заявил врач-терапевт Иван Ромасов. По его словам, переданным сайтом «Страсти», при охлаждении кровеносные сосуды в стопах сужаются, провоцируя спазм капилляров по всему телу, включая слизистую оболочку носа.

Это снижает активность реснитчатого эпителия, ответственного за эвакуацию слизи и микроорганизмов. Застой слизи создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий, открывая дорогу инфекциям, поэтому резко повышается риск ОРВИ, — говорит Ромасов.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.