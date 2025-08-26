Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Котлеты из курицы и кабачка по-особому! Нужны сливочное масло и манка

Котлеты из курицы и кабачка по-особому! Нужны сливочное масло и манка! Это идеальный способ сделать блюдо полезнее и сочнее. Кабачок придает лёгкую текстурность и сохраняет сочность внутри, а манка и сливочное масло создают тающую консистенцию. Просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 900 г
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, затем натрите кабачок на крупной терке и отожмите лишний сок. Соедините фарш, кабачок, размягченное сливочное масло, яйцо, манку, майонез, соль, перец и ваши любимые специи. Тщательно вымесите фарш и отбейте его о миску для лучшей текстуры, затем уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы манка набухла.
  2. Сформируйте котлеты и обжаривайте их на разогретом растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистой аппетитной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

кабачки
фарш
котлеты
мясо
простой рецепт
