Котлеты из курицы и кабачка по-особому! Нужны сливочное масло и манка! Это идеальный способ сделать блюдо полезнее и сочнее. Кабачок придает лёгкую текстурность и сохраняет сочность внутри, а манка и сливочное масло создают тающую консистенцию. Просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

Куриное филе — 900 г

Кабачок — 1 шт. (средний)

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Манная крупа — 3 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление

Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, затем натрите кабачок на крупной терке и отожмите лишний сок. Соедините фарш, кабачок, размягченное сливочное масло, яйцо, манку, майонез, соль, перец и ваши любимые специи. Тщательно вымесите фарш и отбейте его о миску для лучшей текстуры, затем уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте котлеты и обжаривайте их на разогретом растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистой аппетитной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

