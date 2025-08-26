Вы все еще покупаете колбасу? Эта домашняя пастрома в 10 раз полезнее!

Вы все еще покупаете колбасу? Эта домашняя пастрома в 10 раз полезнее!

Куриная пастрома — идеальное решение для тех, кто ценит вкус и пользу. В отличие от магазинных мясных деликатесов, этот вариант полностью натурален и содержит минимум соли. Всего несколько часов маринования — и вы получаете сочное ароматное мясо с пикантной корочкой.

Для приготовления понадобится 4 куриных филе, 3 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, паприка, черный перец и 0,5 ч. л. соли. Филе надрезают вдоль, но не до конца, раскрывая как книгу. Смешивают все специи с соевым соусом и маслом, тщательно натирают курицу и оставляют мариноваться 4–6 часов в холодильнике. Затем запекают в духовке при 180 градусах 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовая пастрома получается невероятно сочной внутри с аппетитной пряной корочкой. Ее можно нарезать тонкими ломтиками для бутербродов или подавать как горячее блюдо с гарниром. Хранить пастрому можно в холодильнике до пяти дней.

Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.