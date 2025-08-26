Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 05:37

Вы все еще покупаете колбасу? Эта домашняя пастрома в 10 раз полезнее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная пастрома — идеальное решение для тех, кто ценит вкус и пользу. В отличие от магазинных мясных деликатесов, этот вариант полностью натурален и содержит минимум соли. Всего несколько часов маринования — и вы получаете сочное ароматное мясо с пикантной корочкой.

Для приготовления понадобится 4 куриных филе, 3 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла, паприка, черный перец и 0,5 ч. л. соли. Филе надрезают вдоль, но не до конца, раскрывая как книгу. Смешивают все специи с соевым соусом и маслом, тщательно натирают курицу и оставляют мариноваться 4–6 часов в холодильнике. Затем запекают в духовке при 180 градусах 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовая пастрома получается невероятно сочной внутри с аппетитной пряной корочкой. Ее можно нарезать тонкими ломтиками для бутербродов или подавать как горячее блюдо с гарниром. Хранить пастрому можно в холодильнике до пяти дней.

Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.