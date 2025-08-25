Согревающая тайна Кавказа: почему этот суп варят в каждом осетинском доме

Осетинский белый суп — это традиционное кавказское блюдо, отличающееся особой нежностью и насыщенным вкусом. В его основе — куриный бульон с картофелем, дополненный сливочными нотками сметаны и сливок. Такой суп согревает в холод и становится настоящим украшением семейного обеда.

Для приготовления вам понадобится: курица (крылья, бедра, ножки), 3–4 картофелины, 50 г сливочного масла, 3 ст. ложки сметаны, 100 мл сливок, 1 ст. ложка муки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка чабера, лавровый лист, соль и перец по вкусу, свежая зелень. Сначала варится крепкий куриный бульон, затем добавляются овощи и ароматные специи.

Готовый суп получается густым, с насыщенным куриным вкусом и приятной сливочной ноткой. Подают его горячим, обильно посыпав свежей зеленью. Это блюдо идеально сочетается с домашним хлебом и станет прекрасным вариантом для сытного обеда в кругу семьи.

