Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 03:04

В Крыму десятки тысяч жителей остались без света из-за шторма

Штормовой ветер оставил без света более 20 тысяч жителей Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 20 тысяч потребителей в Крыму остались без электроснабжения после начавшегося шторма, передает ТАСС со ссылкой на данные «Крымэнерго». Больше всего перебоев зафиксировано в Джанкойском, Симферопольском и Ленинском районах.

Наши бригады работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды, — сообщили в энергокомпании.

Уточняется, что сложные погодные условия сохраняются с ночи: в отдельных районах зафиксирован штормовой ветер и интенсивные осадки. По прогнозам метеорологов, к вечеру ожидается дальнейшее ухудшение ситуации — в горных районах скорость ветра может достигать 35 м/с, а в Севастополе зафиксировано выпадение до 30 мм осадков, что соответствует месячной норме.

Ранее стало известно, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. По данным МЧС, трагедии произошли за последние три дня. В ведомстве уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

До этого в Сети появились кадры с падением дерева на оживленную автомагистраль в Ярославле. На видео запечатлен момент, когда на город обрушился мощный шторм. Инцидент произошел на Тутаевском шоссе.

Крым
штормы
электричество
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.