В Крыму десятки тысяч жителей остались без света из-за шторма Штормовой ветер оставил без света более 20 тысяч жителей Крыма

Более 20 тысяч потребителей в Крыму остались без электроснабжения после начавшегося шторма, передает ТАСС со ссылкой на данные «Крымэнерго». Больше всего перебоев зафиксировано в Джанкойском, Симферопольском и Ленинском районах.

Наши бригады работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды, — сообщили в энергокомпании.

Уточняется, что сложные погодные условия сохраняются с ночи: в отдельных районах зафиксирован штормовой ветер и интенсивные осадки. По прогнозам метеорологов, к вечеру ожидается дальнейшее ухудшение ситуации — в горных районах скорость ветра может достигать 35 м/с, а в Севастополе зафиксировано выпадение до 30 мм осадков, что соответствует месячной норме.

Ранее стало известно, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. По данным МЧС, трагедии произошли за последние три дня. В ведомстве уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

До этого в Сети появились кадры с падением дерева на оживленную автомагистраль в Ярославле. На видео запечатлен момент, когда на город обрушился мощный шторм. Инцидент произошел на Тутаевском шоссе.