Мошенники стали красть деньги бойцов СВО под предлогом оформления поддержки

Мошенники стали красть деньги участников СВО и их семей, рассказали РИА Новости в компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступностью. Там уточнили, что им предлагают оформить якобы ежемесячную финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей за счет участия в инвестиционной программе.

При этом аферисты используют сайты-двойники благотворительных фондов. Там они размещают ложную информацию по поводу проекта.

Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе, — подчеркнули в сообщении.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб заявила, что телефонные аферисты часто пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники скрывают звонки от родителей, боясь наказания. Также она добавила, что мошенники могут взламывать «Госуслуги» детей и увидеть данные родителей, что позволяет им разводить взрослых.

До этого стало известно, что злоумышленники стали выдавать себя за школьных психологов. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок не прошел обязательное тестирование. Под видом этого они просят передать деньги или ценности курьеру.