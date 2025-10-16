Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:53

Крымчанин осужден на три года за призывы к насилию над русскими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Крыма осудили на три года лишения свободы за призывы к насилию над русскими, передает «МК в Крыму». Злоумышленник публиковал в Telegram соответствующие тексты.

Приговор вступил в законную силу. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он также на три года лишен права администрировать сайты и использовать электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет.

Ранее стало известно, что в Севастополе 37-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв к убийству русских в одном из мессенджеров. Мужчине также назначили испытательный срок на три года. По решению суда севастопольцу запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Россия
Крым
суды
злоумышленники
