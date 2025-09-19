Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 сентября, настоящая осень

Пятница приносит с собой настоящее осеннее ненастье, но это не значит, что аллергики могут вздохнуть с облегчением. Хотя уровень пыльцы растений сейчас почти на нуле, главные осенние раздражители лишь набирают силу.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

19 сентября окончательно придет классическая осенняя погода. Температура не поднимется выше +15 °C. Небо будет затянуто плотными облаками, и в течение всего дня возможны дожди. Такая влажная и прохладная погода — идеальный инкубатор для спор плесени. Есть и плюс: уровень пыльцы сорных трав сегодня будет беспокоить меньше.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 19 сентября

Сезон активного пыления растений официально завершен, но это не повод расслабляться. Осень — время царствования плесневых грибов. Уровень пыльцы злаков, полыни и амброзии в воздухе столицы близок к нулю.

Кладоспориум и альтернария чувствуют себя при такой погоде как дома. Их концентрация остается высокой, а дожди только способствуют их активному спорообразованию и распространению. Аллергикам, чувствительным к грибкам, стоит быть особенно осторожными: избегать прогулок в парках с влажной опавшей листвой, не бывать в сырых подвалах и плохо проветриваемых помещениях. Рекомендуется использовать очистители воздуха дома и иметь под рукой антигистаминные препараты.

