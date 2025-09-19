Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 03:19

Сентябрь в Москве может стать одним из самых сухих в истории

Вильфанд: в Москве зафиксирован аномально засушливый сентябрь из-за антициклона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сентябрь 2025 года в Москве может установить новый климатический рекорд по засушливости, об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что текущий месяц претендует на звание одного из самых «сухих» за всю историю наблюдений.

Антициклональный режим сохраняется с начала месяца, полностью блокируя образование облачности и осадков. Вероятность того, что этот сентябрь войдет в метеорологическую летопись как исключительно сухой, очень высока, — заявил Вильфанд.

Специалист провел исторические параллели с аномально засушливыми сентябрями 1949 и 1982 годов. В 2023 году столица уже переживала подобную ситуацию, когда в течение 25 дней не было зафиксировано ни одного дождя, добавил он.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве начнет расти в субботу, 20 сентября. В воскресенье ожидается до плюс 20 градусов, ночные температуры не опустятся ниже плюс 13. Пик тепла ожидается в понедельник, 22 сентября, когда воздух прогреется до плюс 24 градусов днем и не ниже плюс 15 ночью. Во вторник жара начнет спадать, и в среду воздух не прогреется теплее плюс 13 градусов.

погода
Москва
Роман Вильфанд
рекорды
