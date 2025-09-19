Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 04:01

«Украинцы просыпаются»: на Западе рассказали о бунте против Зеленского

Журналист Санчез заявил, что украинцы протестуют против политики Зеленского

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Жители Украины все активнее протестуют из-за политики президента страны Владимира Зеленского по мобилизации, написал журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».

Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации, — заявил он.

Ранее криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов украинской армии через два дня после мобилизации. По данным издания «Страна.ua», сейчас его разыскивает МВД страны. Украинца подозревают в дезертирстве.

До этого ветеран войны с инвалидностью III группы заявил, что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины. По его словам, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев.

Также на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ.

Украина
Владимир Зеленский
украинцы
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.