«Украинцы просыпаются»: на Западе рассказали о бунте против Зеленского

«Украинцы просыпаются»: на Западе рассказали о бунте против Зеленского Журналист Санчез заявил, что украинцы протестуют против политики Зеленского

Жители Украины все активнее протестуют из-за политики президента страны Владимира Зеленского по мобилизации, написал журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».

Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации, — заявил он.

Ранее криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов украинской армии через два дня после мобилизации. По данным издания «Страна.ua», сейчас его разыскивает МВД страны. Украинца подозревают в дезертирстве.

До этого ветеран войны с инвалидностью III группы заявил, что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины. По его словам, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев.

Также на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ.