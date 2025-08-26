Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025

Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе

Психолог Голубович-Красавцева: ведение дневника успехов повысит самооценку

Для повышения самооценки и развития уверенности в себе следует вести дневник как профессиональных, так и бытовых успехов, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, это поможет осознать свои сильные и слабые стороны.

Для повышения самооценки и уверенности в себе следует научиться разделять факты и интерпретации: одна ошибка не означает некомпетентность, а сомнение не говорит о слабости. Важно вести дневник успехов — от профессиональных до бытовых, чтобы осознавать своим сильные стороны и пробелы, где надо поработать над собой. Надо перестать ждать уверенности как чувства, которое должно само появиться. Уверенность формируется в процессе действия, через опыт: там, где можно пробовать, ошибаться, делать выводы и снова пробовать, — сказала Голубович-Красавцева.

Она уточнила, что самооценка формируется с детства через обратную связь от значимых взрослых, социальные сравнения, успехи и неудачи, а также социальные роли. По словам психолога, уверенность в себе теряется постепенно, когда важные действия не получают признания, а ценность человека зависит от его пользы, достижений или удобства для других.

Совет «просто будь уверенней» абсолютно бесполезен, если человек никогда не видел своих успехов, рос в критической среде, не чувствует опоры на себя, живет в контексте, где ошибки ― это всегда провал, а не опыт. Стоит отследить, на чем выстроена самооценка: чье мнение стало внутренним критиком, кто определяет каким надо быть, чтобы быть достойным? Главное — выстраивать внутреннюю устойчивость, которая не зависит от чужих ожиданий и собственных идеальных планов, а базируется на честном отношении к себе и понимании своих сильных сторон, — сказала Голубович-Красавцева.

Ранее психолог Наталья Данилова заявила, что негативный опыт из детства, неудачные прошлые отношения, низкая самооценка, а также перфекционизм могут мешать людям в построении личной жизни. По ее словам, среди других негативных факторов можно выделить зависимость от чужого мнения и стереотипы.

