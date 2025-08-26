«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению

Выбирать гида и начинать подготовку к походу в горы стоит минимум за полгода, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, опытный специалист также должен уточнить, как и к чему хочет подготовиться клиент.

Когда вы выбрали гида, а лучше делать это заранее, минимум за полгода, то он обязательно поставит перед вами вопрос о том, как и к чему вам готовиться. Если он этого вопроса не задает, стоит задуматься о его компетенции. Гиды также посоветуют, как лучше подготовиться к сложностям, которые представит перед вами эта вершина. На мой взгляд, подготовка к восхождению на Эльбрус должна начинаться минимум за полгода, — сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что альпинистка Наталья Наговицына оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за гида-новичка. На самом опасном участке маршрута на Черной скале мужчина сорвался и утянул женщину с собой. Гид отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению.