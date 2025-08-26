Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:35

Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день

Пирог с кабачками: простой рецепт Пирог с кабачками: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог из кабачков — это отличное решение, когда хочется чего-то простого, но вкусного. Он получается очень нежным, сочным и невероятно ароматным. Это универсальное блюдо, которое подойдет как для завтрака, так и для легкого ужина.

Для приготовления этого пирога вам понадобится 2-3 средних кабачка, 200 г любого сыра, который хорошо плавится, 2 яйца, 1 стакан муки (объемом 200 мл), 10 г разрыхлителя, а также немного свежей зелени, соль и черный перец по вкусу. Сначала натрите кабачки на крупной терке. Это самый важный шаг — нужно очень хорошо отжать лишнюю жидкость, чтобы пирог не получился водянистым. Отжатые кабачки переложите в глубокую миску.

Затем добавьте к ним яйца, муку, разрыхлитель, соль и перец. Все хорошенько перемешайте до получения однородной массы. Сыр натрите на крупной терке, а зелень мелко порубите. Добавьте сыр и зелень в тесто и еще раз осторожно перемешайте. Форму для выпечки смажьте подсолнечным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его ложкой. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 °C духовке примерно 30–40 минут, пока он не подрумянится и не станет упругим. Готовый пирог подавайте со сметаной.

  • Совет: для пикантности добавьте в тесто 2 дольки чеснока и щепотку острого перца — они раскроют вкус кабачков.

Читайте на нашем сайте: кабачковая икра по-советски — простой рецепт.

кабачки
пироги
рецепты
рецепт
выпечка
кулинария
кухня
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.