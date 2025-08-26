Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день

Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день

Пирог из кабачков — это отличное решение, когда хочется чего-то простого, но вкусного. Он получается очень нежным, сочным и невероятно ароматным. Это универсальное блюдо, которое подойдет как для завтрака, так и для легкого ужина.

Для приготовления этого пирога вам понадобится 2-3 средних кабачка, 200 г любого сыра, который хорошо плавится, 2 яйца, 1 стакан муки (объемом 200 мл), 10 г разрыхлителя, а также немного свежей зелени, соль и черный перец по вкусу. Сначала натрите кабачки на крупной терке. Это самый важный шаг — нужно очень хорошо отжать лишнюю жидкость, чтобы пирог не получился водянистым. Отжатые кабачки переложите в глубокую миску.

Затем добавьте к ним яйца, муку, разрыхлитель, соль и перец. Все хорошенько перемешайте до получения однородной массы. Сыр натрите на крупной терке, а зелень мелко порубите. Добавьте сыр и зелень в тесто и еще раз осторожно перемешайте. Форму для выпечки смажьте подсолнечным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его ложкой. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 °C духовке примерно 30–40 минут, пока он не подрумянится и не станет упругим. Готовый пирог подавайте со сметаной.

Совет: для пикантности добавьте в тесто 2 дольки чеснока и щепотку острого перца — они раскроют вкус кабачков.

Читайте на нашем сайте: кабачковая икра по-советски — простой рецепт.