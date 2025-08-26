Бородинский хлеб пеку дома — ароматнее магазинного в 10 раз! Вот секрет

Приготовление бородинского хлеба в домашних условиях — это возможность получить ароматную выпечку с идеальной текстурой и насыщенным вкусом. В отличие от магазинного аналога, домашний хлеб сохраняет влажность и обладает глубоким вкусом благодаря длительному брожению. Все этапы приготовления требуют внимания, но результат превосходит все ожидания.

Для теста понадобится: 500 г ржаной муки, 100 г пшеничной муки, 400 мл воды, 30 г ржаного солода, 2 ст. л. патоки, 1 ст. л. кориандра, 1 ч. л. тмина, 10 г соли и 5 г дрожжей. Опарный способ приготовления обеспечивает правильное брожение: сначала готовят опару из половины муки, воды, дрожжей и солода, которую оставляют на 2–3 часа. Затем добавляют оставшиеся ингредиенты, вымешивают и оставляют для расстойки на 1,5–2 часа. Выпекают при 200 °C 40–50 минут с паром.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.