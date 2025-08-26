Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 05:30

Кабачковая аджика — суперская закатка! Готовлю 40 минут, едим всю зиму

Кабачковая аджика — суперская закатка! Готовлю 40 минут, едим всю зиму! Эта пикантная аджика из кабачков станет настоящей звездой ваших зимних застолий. Ее яркий, насыщенный вкус и аппетитный аромат никого не оставят равнодушным. Готовится просто, а съедается мгновенно — вы всегда будете жалеть, что закрыли так мало баночек!

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 кг
  • Морковь — 500 г
  • Перец сладкий — 500 г
  • Чеснок — 5 головок
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Соль — 2,5 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Перец чили молотый — 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 200 г
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры тщательно промойте и пропустите через мясорубку. Полученную овощную массу переложите в толстостенную кастрюлю, добавьте соль, сахар, перец чили и подсолнечное масло. Доведите до кипения и варите на умеренном огне 35–40 минут, периодически помешивая. Чеснок очистите и пропустите через пресс, добавьте к аджике и проварите еще 5 минут.
  2. Влейте уксус, хорошо перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Горячую аджику сразу разложите по стерильным банкам и герметично закрутите крышками. Укутайте заготовки в одеяло до полного остывания. Для раскрытия всего букета вкусов дайте аджике настояться хотя бы две недели, а идеальный баланс наступит через месяц.

