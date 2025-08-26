Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм

Лимфодренажный чай в первую очередь является мочегонным и тонизирующим средством, а не волшебной таблеткой для очищения лимфы, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, прежде всего этот продукт ― результат работы маркетологов.

Лимфодренажный чай ― это больше про маркетинг, чем реальный лимфодренажный эффект. Это всегда, как правило, не волшебное средство для очищения лимфы, а, скорее, мягкое мочегонное и тонизирующее средство. Его могут употреблять люди со склонностью организма задерживать жидкость или в период ПМС (предменструальный синдром. ― NEWS.ru), но короткими курсами, а не постоянно, ― ответила Шестакова.

Врач подчеркнула, что бесконтрольный прием лимфодренажного чая может привести к нарушению работы почек. Лучше всего этот напиток употреблять утром, добавила она.

Оптимальный режим приема до 10-14 дней с перерывом на две-три недели. Длительный бесконтрольный прием может привести к нарушению водно-электролитного баланса и сбою в работе почек. Лучше пить в первой половине дня, так как некоторые компоненты обладают тонизирующим эффектом и могут нарушить сон, ― объяснила Шестакова.

Специалист предостерегла от приема таких чаев при беременности и кормлении грудью. Также это средство нельзя пить при болезнях почек и тяжелых сердечных заболеваниях, добавила она.

