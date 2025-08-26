Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм

Врач Шестакова: лимфодренажный чай обладает мочегонными свойствами

Лимфодренажный чай в первую очередь является мочегонным и тонизирующим средством, а не волшебной таблеткой для очищения лимфы, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, прежде всего этот продукт ― результат работы маркетологов.

Лимфодренажный чай ― это больше про маркетинг, чем реальный лимфодренажный эффект. Это всегда, как правило, не волшебное средство для очищения лимфы, а, скорее, мягкое мочегонное и тонизирующее средство. Его могут употреблять люди со склонностью организма задерживать жидкость или в период ПМС (предменструальный синдром. ― NEWS.ru), но короткими курсами, а не постоянно, ― ответила Шестакова.

Врач подчеркнула, что бесконтрольный прием лимфодренажного чая может привести к нарушению работы почек. Лучше всего этот напиток употреблять утром, добавила она.

Оптимальный режим приема до 10-14 дней с перерывом на две-три недели. Длительный бесконтрольный прием может привести к нарушению водно-электролитного баланса и сбою в работе почек. Лучше пить в первой половине дня, так как некоторые компоненты обладают тонизирующим эффектом и могут нарушить сон, ― объяснила Шестакова.

Специалист предостерегла от приема таких чаев при беременности и кормлении грудью. Также это средство нельзя пить при болезнях почек и тяжелых сердечных заболеваниях, добавила она.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что рыбные консервы часто рекомендуются при правильном питании. По ее словам, это хороший источник кальция, поскольку дома невозможно приготовить рыбу так, чтобы кости «во рту рассасывались».

Софья Якимова
С. Якимова
