26 августа 2025 в 05:44

Волгоградская область отразила массированную атаку дронов

Бочаров: хозпостройка повреждена при атаке БПЛА на Волгоградскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Волгоградская область отразила масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. По предварительной информации, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садоводческом товариществе на юге Волгограда, пострадавших нет.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, — заявил губернатор.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

До этого в МО РФ рассказали, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.

Волгоградская область
Андрей Бочаров
дроны
ПВО
