ВСУ попытались атаковать российский регион

В Волгоградской области отразили атаку на энергообъекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пресс-служба администрации уточнила, что никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет, — сказано в публикации.

Ранее оперштаб информировал, что российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, а также акватория Черного моря. Так, 66 дронов удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Крыма. Еще восемь БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской.