Огуречный релиш! Модная закатка сезона: в бургеры, к мясу и на хлеб

Огуречно-горчичный релиш! Модная закатка сезона: в бургеры, к мясу и на хлеб! Этот пикантный соус с ярким вкусом и аппетитной хрустящей текстурой станет главным акцентом ваших зимних застолий! Идеальное сочетание кислинки, сладости и остроты с глубоким горчичным ароматом. Подавайте к мясу, сосискам, в бургеры или просто намазывайте на хлеб — это беспроигрышный вариант!
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Перец чили — 1 шт. (по желанию)
- Горчица зернистая — 60 г
- Горчица дижонская — 60 г
- Горчица русская — 60 г
- Сахар — 130 г
- Соль — 1 ст. л.
- Куркума — 1/2 ст. л.
- Уксус 9% — 35 мл
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Вода — 120 мл
Приготовление
- Огурцы, лук и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, чили — тонкими колечками. Сложите овощи в эмалированную кастрюлю, добавьте соль, сахар, куркуму и все три вида горчицы. Тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы овощи пустили сок. После настаивания влейте уксус, поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
- Варите ровно 10 минут, периодически помешивая. Крахмал разведите в холодной воде до однородности, тонкой струйкой влейте в кипящий соус, интенсивно помешивая. Проварите еще 4-5 минут до легкого загустения. Горячий релиш сразу разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.
