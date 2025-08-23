Огуречный релиш! Модная закатка сезона: в бургеры, к мясу и на хлеб

Огуречно-горчичный релиш! Модная закатка сезона: в бургеры, к мясу и на хлеб! Этот пикантный соус с ярким вкусом и аппетитной хрустящей текстурой станет главным акцентом ваших зимних застолий! Идеальное сочетание кислинки, сладости и остроты с глубоким горчичным ароматом. Подавайте к мясу, сосискам, в бургеры или просто намазывайте на хлеб — это беспроигрышный вариант!

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Перец чили — 1 шт. (по желанию)

Горчица зернистая — 60 г

Горчица дижонская — 60 г

Горчица русская — 60 г

Сахар — 130 г

Соль — 1 ст. л.

Куркума — 1/2 ст. л.

Уксус 9% — 35 мл

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Вода — 120 мл

Приготовление

Огурцы, лук и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, чили — тонкими колечками. Сложите овощи в эмалированную кастрюлю, добавьте соль, сахар, куркуму и все три вида горчицы. Тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы овощи пустили сок. После настаивания влейте уксус, поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите ровно 10 минут, периодически помешивая. Крахмал разведите в холодной воде до однородности, тонкой струйкой влейте в кипящий соус, интенсивно помешивая. Проварите еще 4-5 минут до легкого загустения. Горячий релиш сразу разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

