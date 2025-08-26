Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии

Осень будет опасным периодом для Сербии, заявил РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. По его словам, стоящие за политическим кризисом организаторы будут наращивать напряженность.

Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период. С попытками эскалации насилия, — констатировал посол.

Боцан-Харченко отметил, что руководству Сербии следует найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учетом разумных требований протестующих. Кроме того, нужно продолжать делать усилия для улучшения социально-экономических условий в стране, считает дипломат.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.

До этого президент страны Александр Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.