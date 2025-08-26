Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов Вильфанд предупредил об аномальной погоде по всей стране, кроме СЗФО и юга Урала

Температура воздуха на большей части территории России в ближайшие выходные превысит климатическую норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, исключение составят Северо-Западный федеральный округ и юг Урала.

Начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории — выше нормы, — отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что особенно жаркая погода придет в Краснодарский край и Крым. Столбики термометров к концу недели поднимутся до 30–35 градусов и выше, добавил он.

Ранее стало известно, что с 25 по 31 августа синоптики прогнозируют в Москве и Санкт-Петербурге осеннюю погоду. Температура воздуха в обеих столицах будет ниже климатической нормы для этого периода. Также ожидаются дожди. 28 августа будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью около 9 градусов, днем ожидается небольшое повышение температуры — до 17 градусов тепла.

Тем временем смерч пронесся по поселку Суксун в Пермском крае, повалив деревья и повредив дома, однако обошлось без пострадавших. Глава Суксунского муниципального округа Вера Бунакова провела заседание, на котором было принято решение провести первоначальное обследование пострадавших домов.