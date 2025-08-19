Жуткий смерч прошел по российскому поселку и попал на видео

Жуткий смерч прошел по российскому поселку и попал на видео Смерч обрушился на поселок Суксун в Пермском крае

Смерч прошел по поселку Суксун на юго-востоке Пермского края, оставив после себя разрушения. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «ЧП Пермь», видны упавшие деревья, пострадавшие дома и коммуникации. Сам смерч также попал на видео. Никто в результате непогоды не пострадал.

Глава Суксунского муниципального округа Вера Бунакова провела заседание, в ходе которого принято решение провести первоначальное обследование пострадавших домов для определения масштабов повреждений.

Ранее над Ладожским озером в Ленинградской области прошли мощные смерчи. Местные жители запечатлели вихри на видео. На кадрах можно заметить, как воронки тянутся от темных грозовых облаков к поверхности воды, двигаясь параллельно береговой линии. Некоторые из вихрей практически сплетаются между собой.

До этого эксперты предупредили о росте числа природных катаклизмов в России уже осенью 2025 года. Особые изменения климата затрагивают Арктику, а в южных регионах прогнозируют учащение пожаров, наводнений и засух. По оценкам ученых, тенденция сохранится на ближайшие 30–50 лет.