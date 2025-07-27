Россиян предупредили о новых природных катаклизмах этой осенью Директор центра МФТИ Родин: осенью на Россию обрушатся природные катаклизмы

Осенью 2025 года Россию могут ожидать новые масштабные природные катаклизмы, заявил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды МФТИ Александр Родин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, частота опасных природных явлений будет расти в ближайшие десятилетия.

Наиболее значительные климатические изменения, как отметил эксперт, наблюдаются в Арктике. Опасность будет сопровождать россиян в ближайшие десятилетия.

Таких явлений будет больше, во всяком случае в предстоящие несколько десятилетий, — подчеркнул Родин.

В прогностических центрах отмечают, что 2025 год может стать рекордным по количеству природных катастроф. В ближайшие 30–50 лет на юге европейской части России зимы будут становиться короче, а лето — более засушливым, с уменьшением количества осадков. Эти изменения приведут к учащению пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее сообщалось, что в августе в России традиционно ожидаются природные катаклизмы. Метеоролог Александр Сергеев заявлял, что особенно сильными они будут на юге страны. Там будет держаться аномальная жара выше +40 градусов, а после начнутся мощнейшие ливни и грозы с градом и штормовым ветром.