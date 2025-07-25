Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы

В августе в России традиционно ожидаются природные катаклизмы, заявил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, особенно сильными они будут на юге страны. Там, уточнил он, будет держаться аномальная жара выше +40 градусов, а после начнутся мощнейшие ливни и грозы с градом и штормовым ветром.

Август в России традиционно славится природными катаклизмами. Южную часть страны накроет жара: столбики термометров перевалят за 40-градусную отметку. Вероятно, после этого начнутся мощнейшие ливни, грозы с градом и штормовым ветром. На отдельных территориях существует риск затоплений и локальных наводнений, — спрогнозировал Сергеев.

При этом в Москве аномально высоких температур в последний месяц лета ждать не стоит добавил он. По словам метеоролога, жителям столицы придется ловить редкие теплые деньки в преддверии осени. Сергеев сообщил, что в августе чаще всего будет держаться переменная облачность. Такая погода, по его мнению, хорошо подходит для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в Москве установилась теплая и солнечная погода, которая сменится похолоданием и ненастьем ближе к 1 августа. Также он спрогнозировал сильные дожди с грозами в столице, их принесет холодный атмосферный фронт.