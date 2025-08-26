Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:05

Названы нестандартные упражнения для развития силы ног

Самбист Донцов: силу ног помогут развить походка фермера и подъем по лестнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такие упражнения, как походка фермера и подъемы по лестнице с тяжелым грузом в руках, помогут развить силу ног без приседаний и походов в зал, заявил NEWS.ru спортсмен общества спортивных единоборств «Отечество», бронзовый призер Чемпионата Европы по самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо Александр Донцов. По его словам, при выполнении этих упражнений работают икры и бедра.

Когда речь заходит о силе ног, в голове сразу всплывают приседания и выпады. Но ноги можно развивать и другими способами, причем порой быстрее, чем в зале. Один из приемов — работа с весом собственного тела в нестандартных условиях. Например, подъем по лестнице на носках с отягощением в руках. Это нагружает икры и бедра одновременно, а статическая работа помогает мышцам включаться глубже. Еще один вариант — «ходьба фермера» в гору. Возьмите два ведра или канистры с водой, держите по бокам и медленно поднимайтесь в наклон, — сказал Донцов.

Он объяснил, что за счет сопротивления веса и угла наклона работает вся нижняя часть тела, включая мышцы, которые редко получают нагрузку в повседневной жизни. По словам самбиста, для тренировки дома подойдет упражнение «статический стул у стены».

Встаньте спиной к стене, присядьте так, чтобы колени были согнуты под прямым углом, а бедра располагались параллельно полу, и оставайтесь в этом положении столько, сколько сможете. Чтобы сделать нагрузку более ощутимой, возьмите в руки тяжелый предмет и вытяните их вперед. Уже через минуту мышцы бедер начнут уставать, а при дополнительном весе подключится и пресс, — добавил Донцов.

Он уточнил, что для тренировки дома также подойдет упражнение «ползание медведем», которое выполняется на четвереньках с приподнятыми над полом коленями и прямой спиной. По словам спортсмена, уже через минуту мышцы бедер и ягодиц ощутимо напрягутся.

Тем, кто хочет совместить силу и координацию, подойдут прыжки через скамейку боком. Опора только на одну ногу, приземление — тоже на одну. Такое упражнение быстро прокачивает взрывную силу и стабилизирующие мышцы. Главное — не ограничиваться одним видом нагрузки. Чем разнообразнее и неудобнее для привычных движений будет тренировка, тем быстрее ноги начнут отвечать ростом силы, — объяснил Донцов.

Ранее самбист Дмитрий Елисеев заявил, что ношение тяжестей над головой поможет в формировании мышц спины. По его словам, для достижения результата необходима регулярная нагрузка на крупные и глубокие мышцы, а не только контроль осанки.

спорт
советы
тренировки
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.