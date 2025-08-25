Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сербов крайне необычным образом проинформировали о новых реформах

Вучич вышел к прессе с корзиной подгузников для взрослых и анонсировал реформы

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич провел необычную пресс-конференцию, появившись перед журналистами с корзинами товаров первой необходимости, сообщил корреспондент издания Danas. Среди предметов, которые глава государства демонстрировал публике, присутствовали влажные салфетки и подгузники для взрослых.

Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, выражали явное недоумение от увиденной экспозиции. Плетеные корзины были расставлены в три «этажа», что, по описанию издания, вызывало смущение у собравшихся.

В корзинах лежали не разноцветные яйца, а влажные салфетки, подгузники для взрослых и предметы первой необходимости, — уточняет издание.

Основной темой выступления президента стал анонс предстоящих экономических реформ, призванных помочь гражданам пережить сложный период. Вучич связал необходимость этих мер с деятельностью так называемого «студенческо-блокадно-террористического движения».

Автор статьи отмечает, что смысл проведенной акции остался непонятен для большинства присутствующих. Журналист Danas даже допустил, что самому президенту не было до конца ясно, о чем он говорит.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.

