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06 августа 2025 в 12:21

В Подмосковье женщине продали подгузники с личинками

В Электростали многодетная мать обнаружила личинки в подгузниках для дочери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Московской области обнаружила личинки внутри купленных для годовалой дочери подгузников, сообщает Telegram-канал SHOT. Опасную покупку многодетная мать сделала в одном из гипермаркетов в Электростали.

Женщина нашла личинок коврового кожееда в восьми подгузниках. Они ползали внутри и снаружи. Родители выкинули упаковку. По данным канала, личинки в подгузниках способны вызывать аллергию и кусать ребенка при контакте. Кроме того, они переносят бактерии и яйца гельминтов.

Ранее детский аллерголог-иммунолог Елизавета Рыбникова заявила, что родителям следует воздержаться от надевания памперсов малышам в течение лета. Это связано с тем, что в жаркую погоду использование одноразовых подгузников может привести к нарушению теплообмена и перегреву. По ее словам, первыми симптомами перегрева у малыша становятся вялость, покраснение кожи, сухость слизистых, отказ от еды.

До этого Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий. Исследователи не нашли токсичных веществ, тяжелых металлов и канцерогенов во время изучения контрольных партий.

подгузники
личинки
насекомые
Московская область
Подмосковье
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