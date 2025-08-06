В Подмосковье женщине продали подгузники с личинками В Электростали многодетная мать обнаружила личинки в подгузниках для дочери

Жительница Московской области обнаружила личинки внутри купленных для годовалой дочери подгузников, сообщает Telegram-канал SHOT. Опасную покупку многодетная мать сделала в одном из гипермаркетов в Электростали.

Женщина нашла личинок коврового кожееда в восьми подгузниках. Они ползали внутри и снаружи. Родители выкинули упаковку. По данным канала, личинки в подгузниках способны вызывать аллергию и кусать ребенка при контакте. Кроме того, они переносят бактерии и яйца гельминтов.

Ранее детский аллерголог-иммунолог Елизавета Рыбникова заявила, что родителям следует воздержаться от надевания памперсов малышам в течение лета. Это связано с тем, что в жаркую погоду использование одноразовых подгузников может привести к нарушению теплообмена и перегреву. По ее словам, первыми симптомами перегрева у малыша становятся вялость, покраснение кожи, сухость слизистых, отказ от еды.

До этого Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий. Исследователи не нашли токсичных веществ, тяжелых металлов и канцерогенов во время изучения контрольных партий.