Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:30

Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм

Теннисистка Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс на старте US Open

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Yannick Legare/Zuma/TASS

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 56-ю ракетку мира американку Алисию Паркс в первом круге Открытого чемпионата США, сообщается на сайте соревнований. Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Для победы Андреевой хватило всего 55 минут. В следующем круге US Open пятая ракетка мира встретится с соотечественницей — Анастасией Потаповой.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге Открытого чемпионата США. На эмоциях спортсмен вдребезги разбил свою ракетку. Россиянин уступил Бенжамену Бонзи из Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу француза.

Как считает чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский, причина неудач Даниила Медведева кроется в слабой физике и плотности ударов теннисиста. По его словам, у россиянина также есть ментальные проблемы. В свою очередь победитель шести турниров Большого шлема Борис Беккер высказал мнение, что россиянину нужна помощь психологов.

Тем временем российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из Открытого чемпионата США на старте турнира. Она проиграла представительнице Индонезии Джанис Чен, занимающей 149-е место в рейтинге WTA.

теннис
США
Мирра Андреева
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.