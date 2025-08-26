Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм

Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм Теннисистка Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс на старте US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 56-ю ракетку мира американку Алисию Паркс в первом круге Открытого чемпионата США, сообщается на сайте соревнований. Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Для победы Андреевой хватило всего 55 минут. В следующем круге US Open пятая ракетка мира встретится с соотечественницей — Анастасией Потаповой.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге Открытого чемпионата США. На эмоциях спортсмен вдребезги разбил свою ракетку. Россиянин уступил Бенжамену Бонзи из Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу француза.

Как считает чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский, причина неудач Даниила Медведева кроется в слабой физике и плотности ударов теннисиста. По его словам, у россиянина также есть ментальные проблемы. В свою очередь победитель шести турниров Большого шлема Борис Беккер высказал мнение, что россиянину нужна помощь психологов.

Тем временем российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из Открытого чемпионата США на старте турнира. Она проиграла представительнице Индонезии Джанис Чен, занимающей 149-е место в рейтинге WTA.