Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ

Зарубежные авиакомпании стали все чаще запрещать пауэрбанки, без которых трудно представить дальний перелет. Эти решения связаны с тем, что на лайнерах произошло несколько случаев возгораний портативных аккумуляторов. Насколько опасны эти устройства, как их провозить, какие правила ввели российские перевозчики — в материале NEWS.ru.

Что известно об инцидентах с пауэрбанками в самолетах

В феврале прошлого года пассажирский самолет авиакомпании Royal Air Philippines, выполнявший рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге. На его борту произошло задымление — у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк, который он попытался зарядить с помощью планшета iPad.

В январе 2025 года вспыхнул пожар в хвостовой части лайнера авиакомпании Air Busan, который должен был вылететь из аэропорта Пусана в Южной Корее. 169 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы. О причине возгорания не сообщалась, однако очевидцы утверждали, что оно могло начаться из-за поломки портативного аккумулятора.

Похожий инцидент произошел в минувшем июне на борту судна авиакомпании «Якутия», направлявшегося из Санкт-Петербурга в Якутск. Салон самолета начал заполнять дым, ковровое покрытие стало плавиться. К ЧП привело короткое замыкание в пауэрбанке, который находился в ручной клади одного из пассажиров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие авиакомпании запрещают брать пауэрбанки на борт

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) относит литиевые батареи к категории опасных грузов, поэтому их транспортировка регулируется специальными правилами.

Возможность провоза и допустимое количество аккумуляторов варьируется в зависимости от их типа. В большинстве современных устройств используются литий-ионные батареи. Согласно правилам ИАТА, допускается провоз до 20 таких аккумуляторов мощностью не более 100 Вт⋅ч. При этом с разрешения авиакомпании можно взять на борт большее количество. Перевозчики разрешают провозить не более двух батарей мощностью от 100 до 160 Вт⋅ч.

Пауэрбанки допускается транспортировать только в ручной клади, в багаже — нельзя. ИАТА не накладывает каких-либо ограничений на их использование во время полета (за исключением мощных устройств, на запуск которых требуется разрешение перевозчика). Тем не менее перевозчики могут применять более строгие правила.

Например, недавно две турецкие авиакомпании — Turkish Airlines и Pegasus — запретили использование на борту аккумуляторов емкостью более 100 Вт⋅ч. Turkish Airlines также ограничила провоз умных чемоданов с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Перевозчик AJet пошел дальше и запретил транспортировку в багаже маломощных пауэрбанков. Брать в ручную кладь при этом их по-прежнему можно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли перевозить пауэрбанки в российских самолетах

В России нет общего перечня предметов, подлежащих особым условиям провоза в самолете. Правила транспортировки багажа регулирует приказ Минтранса № 82, однако в нем такой перечень отсутствует. По этой причине отечественные перевозчики самостоятельно устанавливают требования к опасным грузам.

Что касается портативных аккумуляторов, то российские авиакомпании не последовали примеру зарубежных коллег. В требованиях к провозу различных грузов они руководствуются рекомендациями ИАТА. Так, Аэрофлот разрешает транспортировку и использование на борту пауэрбанков мощностью ниже 100 Вт⋅ч. Однако перевозчик не прописывает количественное ограничение на устройства. То же самое касается Utair, S7, «России» и других авиакомпаний.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин заявил, что в России пока не будут ужесточать правила перевозки пауэрбанков. При этом он отметил, что данный вопрос прорабатывают в ведомстве.

Тем временем исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает вполне вероятным сценарий, при котором в салоне самолета нельзя будет пользоваться даже маломощными аккумуляторами. Он напомнил, что инциденты с самопроизвольным возгоранием пауэрбанков происходили не только за рубежом, но и в России.

Почему иностранные авиакомпании запрещают провоз пауэрбанков

Как отметил эксперт в области технологий Павел Мясоедов, авиакомпании обеспокоены в первую очередь не безопасностью пассажиров, а собственными финансовыми издержками. По его словам, случаи с возгораниями единичны. Если бы проблема носила массовый характер, то пауэрбанки запретили бы полностью.

«Это мера связана не с технической стороной вопроса, а с экономической. Сбои стали в последнее время дорого стоить для авиакомпаний. Конкуренция настолько жесткая, что любая задержка, внеплановая посадка — все это чревато очень большими расходами. Чем больше компания старается оптимизировать полеты, тем больше ограничений она вынуждена закладывать в бизнес-модель», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, подобные ограничения присущи скорее лоукостерам, тогда как крупные перевозчики могут позволить себе больше условностей и отклонений от планов. По этой причине решения Turkish Airlines не вызывают вопросов у Мясоедова.

«Надо будет посмотреть на практику применения, потому что один пауэрбанк другому рознь. Мы увидим, что наши лоукостеры либо их полностью запретят, либо начнут продавать как дополнительную услугу», — добавил Мясоедов.

Он напомнил, что аккумуляторы есть и в смартфонах, и в бюджетных моделях. Принцип работы батарей похож на тот, который используется в пауэрбанках, однако их никто не запрещает. В частности, относительно недавно был скандал с телефонами Samsung Galaxy Note, которые неоднократно воспламенялись в самолетах. Тем не менее это не привело к массовому запрету провоза смартфонов в воздушном транспорте.

Как выбрать безопасный пауэрбанк

Чтобы минимизировать риски, Мясоедов посоветовал россиянам при выборе пауэрбанков отдавать предпочтение продукции известных производителей. У них, в отличие от мелких компаний, есть деньги и ресурсы, чтобы тестировать свои товары.

Специалист также порекомендовал не перегибать палку с емкостью аккумуляторов: чем она больше, тем выше риск, что устройство выйдет из строя. «Если вы берете пауэрбанк известного производителя в хорошей торговой сети, то риски минимальны», — подытожил собеседник NEWS.ru. По его мнению, стоимость качественного устройства должна начинаться в среднем от пары тысяч, а не от 500 рублей.

Читайте также:

Пожары, жесткие посадки, аварии: что не так с самолетами Superjet

Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов

Летающие ведра: почему в США так часто падают самолеты

Аэропорт Краснодара откроют уже в сентябре? Что известно, набор сотрудников