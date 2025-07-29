Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов

В российских аэропортах все чаще происходят авиационные коллапсы, связанные с атаками украинских беспилотников. В зоне повышенного риска, как правило, находятся столичные воздушные гавани. Как лучше планировать вылет, на какие рейсы брать билеты, чтобы свести к минимуму возможные неприятности, к каким рекомендациям специалистов стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

В какие дни чаще всего происходят авиационные коллапсы

Чаще всего ограничения на прием и вылет самолетов в московских аэропортах вводят по вторникам, четвергам и субботам, сообщает корреспондент NEWS.ru, изучивший статистику происшествий. За последние месяцы массово отменялись и задерживались рейсы 6 и 29 мая, 12, 17, 24 и 26 июня, 5, 19 и 28 июля.

Самые масштабные авиационные коллапсы произошли 5 и 6 июля (суббота и воскресенье). В эти дни массово отменяли и задерживали рейсы из-за опасности атак беспилотников ВСУ в десятках аэропортов страны. Очередная нештатная ситуация была зафиксирована накануне в Шереметьево. Причиной стал масштабный сбой в IT-системах «Аэрофлота» из-за беспрецедентной хакерской атаки.

Чаще всего план «Ковер» (особый режим в авиации, после введения которого все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку) объявляют в Московском регионе — в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Этот режим с той или иной периодичностью также вводили власти в других городах, например в аэропортах Калуги, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Ярославля.

Каким рекомендациям стоит следовать, выбирая авиарейс

Для атакующих война — это математика, а для атакуемых — принцип случайности. Даже специалисты не могут определить время, дату, а также объект атаки БПЛА, пояснил в разговоре с NEWS.ru офицер Федеральной службы безопасности в запасе специалист в сфере транспортного законодательства Сергей Храпач.

Пассажиры в аэропорту Шереметьево Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«При атаке БПЛА перекрывается воздушное пространство региона. Соответственно, работа любого аэропорта будет заблокирована. Следовательно, невозможно заблаговременно определить центр коллапса, из-за которого отменится или отложится полет», — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, практика показывает, что в основном беспилотники применяются в ночное время суток. При этом бывают круглосуточные атаки — их дата, время и цель известны только противнику.

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников в беседе с NEWS.ru уточнил, что в первую очередь ВСУ выбирают для атаки крупные авиационные хабы.

«Если у человека есть выбор — вылетать из Москвы, Самары или Чебоксар, то лучше выбрать аэропорт поменьше. Это не является стопроцентной гарантией. Однако вероятность не оказаться в центре очередного коллапса значительно снижается», — сказал специалист.

Он подтвердил слова Храпача о том, что массированные налеты БПЛА происходят преимущественно в темное время суток. «Это означает, что следует по возможности избегать ночных перелетов, особенно с детьми. Именно в это время суток выше риск надолго засесть в аэропорту. Другой неприятный сценарий — самолет, в котором вы летите, могут перенаправить в аэропорт другого города, что автоматически создаст немало неудобств», — отметил Колесников.

Что надо учесть, собираясь в полет

К перелету следует приготовиться прежде всего морально. Никто не застрахован от попадания в нештатную ситуацию, рассказал NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Нужно иметь при себе хотя бы небольшой запас воды и лекарств. Главное — скорректировать время прилета. Если у вас намечены дела на дневное время, то лучше прилетать не утром, как мы это привыкли делать раньше, а за сутки заранее. Так у вас будет больше уверенности, что вы не опоздаете на мероприятие или важную встречу», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как избежать столпотворений в аэропортах

Авиакомпании должны честно информировать пассажиров о длительности задержек рейсов, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот России член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

«Необходимо создать очень четкую систему. На каждом билете должен быть указан официальный сайт, где пассажир может увидеть, какая задержка на конкретный рейс ожидается. Коллапс в аэропортах чаще всего происходит из-за того, что компания переносит рейс на час или полтора, заранее зная, что самолет на самом деле не улетит раньше чем через пять часов. Если пассажиров честно информировать о длительности задержки, то люди не будут приезжать в аэропорт и устраивать столпотворение, а продолжат следить за ситуацией из гостиницы или дома. Так всем безопаснее и удобнее», — пояснил Сытник.

Ранее основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков заявил, что в среднем отмена рейса Boeing 737-800 (158 пассажиров) обходится авиакомпании в 15–23 млн рублей. В эту сумму входят затраты на аэропортовые услуги, топливо, экипаж и недополученная выручка.

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