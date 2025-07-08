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08 июля 2025 в 16:52

«Выбирать безопасность или комфорт»: эксперт о коллапсе в аэропортах

Экс-командир самолета Романов: нужно отнестись с пониманием к задержке рейсов

Шереметьево Шереметьево Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

Некоторые меры в аэропортах во время закрытия неба вводятся для обеспечения дополнительной безопасности пассажиров, заявил в беседе с NEWS.ru бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он также предположил, что вокруг аэропортов впоследствии могут усилить зону ПВО.

Сейчас многие перестраховываются, я думаю, что пассажиры должны с пониманием к этому относиться, потому что надо выбирать: или безопасность, или комфорт. Я надеюсь, что противоядие найдется, — сказал Романов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

По данным АТОР, только за 5–7 июля отменены или задержаны тысячи рейсов. Так, 7 июля речь шла о 2,5 тысячи вылетов. Основные трудности возникли у туристов, направлявшихся в Турцию и Египет, поскольку именно эти направления оказались наиболее загруженными в пострадавших аэропортах — Пулково и Шереметьево. Туроператоры пересаживают туристов на альтернативные рейсы, а также обеспечивают временное размещение в гостиницах.

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