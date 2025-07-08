Возобновление работы аэропорта Крыма: когда откроют, безопасно ли, рейсы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя. Когда это произойдет, безопасно ли летать, куда направятся первые рейсы?

Что известно о возобновлении работы аэропорта Крыма

Готовность аэропорта к потенциальному открытию Аксенов обсудил с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Аэропорт в Симферополе перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Глава Росавиации отметил, что, несмотря на временное закрытие, симферопольской воздушной гавани продолжают уделять должное внимание.

«Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — сказал Ядров.

Аксенов заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта при получении соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина. По его словам, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма также отметил, что в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны.

«Команда здесь собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу», — добавил он.

В декабре 2023 года Аксенов говорил, что аэропорт Симферополя будет открыт только после окончания СВО на Украине. Путин подчеркивал, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге России остается безопасность полетов.

Информации о запуске первых рейсов и их направлениях пока нет.

Какие аэропорты в России остаются закрытыми

Аэропорты Симферополя, Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала СВО. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая 2024 года.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.

Многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это Сочи, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Минеральные воды.

Также до курортов юга страны можно добраться на поезде или автомобиле.

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