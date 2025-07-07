Аксенов сделал важное заявление о запуске аэропорта Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности немедленно возобновить работу аэропорта Симферополя, если президент России Владимир Путин даст соответствующее указание. В Telegram-канале он отметил, что, несмотря на временное закрытие воздушной гавани, в ней проводятся все необходимые действия по содержанию.

При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта, — написал Аксенов.

Глава республики поделился, что авиация — основной вид транспорта для Крыма, без которого он теряет часть туристов. По его словам, сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других российских аэропортах, чтобы быть готовыми к возобновлению работы воздушной гавани.

Ранее пресс-служба российской Ассоциации туроператоров сообщала, что более двух тысяч авиарейсов было задержано или отменено в минувшие выходные. По ее данным, ущерб авиакомпаний в связи с этим составил около 20 млрд рублей. В АТОР добавили, что среднее время задержки рейсов в Москве и Санкт-Петербурге достигает четырех часов.