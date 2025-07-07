Названо число задержанных или отмененных авиарейсов за выходные АТОР: в минувшие выходные было отменено и задержано около 2,5 тысячи авиарейсов

Более двух тысяч авиарейсов было задержано или отменено в минувшие выходные, сообщила пресс-служба российской Ассоциации туроператоров (АТОР). По ее данным, ущерб авиакомпаний в связи с этим составил около 20 млрд рублей.

В минувшие выходные Россия столкнулась с серьезным авиационным кризисом: было отменено и задержано около 2,5 тысячи рейсов во всех крупных аэропортах. Ущерб для авиакомпаний достигает 20 млрд рублей, пострадало авиасообщение с курортными городами, — сказано в материале.

В АТОР добавили, что среднее время задержки рейсов в Москве и Санкт-Петербурге достигает четырех часов. Отмечается, что из-за сбоев в работе крупнейших хабов РФ пострадало в той или иной степени расписание почти всех аэропортов европейской части страны.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано авиационное сообщение. Там признали, что задержки и отмены рейсов 5 июля затронули как минимум 75 тысяч граждан.

До этого сообщалось, что вечером 5 июля аэропорт Пулково был вынужден временно ограничить прием и отправление воздушных судов. Это решение было продиктовано исключительно требованиями безопасности полетов. Ограничительный режим привел к задержанию более 50 рейсов.