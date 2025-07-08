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08 июля 2025 в 21:00

Сон на полу, дорогая еда: будут ли еще коллапсы в аэропортах, что делать

В аэропорту Шереметьево задержаны или отменены почти 400 рейсов В аэропорту Шереметьево задержаны или отменены почти 400 рейсов Фото: EPA/ТАСС

Более 11 тысяч туристов столкнулись в последние дни с отменами и задержками рейсов в аэропортах. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе воздушных гаваней, особенно в центральной части страны. Какая ситуация с полетами складывается сейчас и есть ли вероятность новых коллапсов — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян пострадало из-за коллапса в аэропортах

Коллапс в работе российских воздушных гаваней произошел 5 июля, задержки начались с полуночи. К утру некоторые пассажиры ждали рейсов по 10 часов. Проблема затронула Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге, Храброво в Калининграде и Чкалов в Нижнем Новгороде.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), 5–7 июля были отменены или задержаны тысячи рейсов. Основные трудности возникли у туристов, направлявшихся в Турцию и Египет, поскольку именно эти направления оказались наиболее загруженными в пострадавших аэропортах — Пулково и Шереметьево. Туроператоры пересаживали туристов на альтернативные рейсы, а также обеспечивали временное размещение в гостиницах.

Несмотря на сообщения о возобновлении работы воздушных гаваней, люди продолжали ожидать вылетов. Некоторые из них сидели или лежали прямо на полу. Как следует из заявления Росавиации, аэропорты смогли возобновить работу в штатном режиме только к утру 7 июля.

Обстановка в аэропорту Шереметьево Обстановка в аэропорту Шереметьево Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

Почему произошел коллапс в аэропортах

Причина коллапса в аэропортах России — временные ограничения на использование воздушного пространства. В Шереметьево ситуация усугубилась в связи с нехваткой трапов и буксировочных бригад. Отмечалось, что пандемия и СВО привели к резкому сокращению числа перелетов, из-за чего аэропорт вывел часть техники из эксплуатации для снижения расходов. Быстро вернуть трапы в работу было невозможно из-за необходимости проведения специального обслуживания. Это вызвало значительные задержки: экипажи и пассажиры ожидали по несколько часов.

Дополнительно ситуацию осложнила нехватка стояночных мест, из-за чего самолеты простаивали на рулежных дорожках, а некоторые рейсы перенаправлялись в другие терминалы.

Из-за сбоев в расписании члены экипажей быстро исчерпывали лимиты рабочего времени, что приводило к дефициту пилотов и бортпроводников для следующих рейсов. Кроме того, поставщики питания столкнулись с нехваткой транспорта и работников, из-за чего на части рейсов пассажиров не обеспечили обедами.

Сон на полу и дорогая еда

Утром 8 июля обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне коллапса из-за отмен и переносов рейсов нормализовалась, передает корреспондент NEWS.ru, побывавший в терминалах B и C. По его словам, людей все еще много, но уже не тысячи. Некоторые спят прямо рядом с зоной регистрации. Задержки вылетов еще есть, но в среднем на 1–2 часа.

«Мы только подошли. О случившемся наслышаны. Нашу регистрацию маленько перенесли: с 11:20 на 11:50. Ну, значит, и рейс задерживается. Честно говоря, в Шереметьево постоянно какие-то проблемы. В Домодедово такого никогда не было, в Сочи — тоже», — пожаловалась NEWS.ru супружеская пара с ребенком.

Обстановка в аэропорту Шереметьево Обстановка в аэропорту Шереметьево Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

Пассажиров, чьи рейсы задержали, угощают прохладительными напитками в зоне вылета, передает корреспондент NEWS.ru. Их можно взять бесплатно, предъявив билет. При этом цены в кафе даже на фастфуд в зоне вылета примерно равны среднему чеку в дорогом ресторане в центре Москвы. Несмотря на это, во время коллапса в заведения все равно стояли огромные очереди, рассказали NEWS.ru работники общепита.

«Заказов было намного больше. Выручка получилась заметно больше. Продуктов хватило. Накормили всех [желающих]», — рассказал работник одного из ресторанов фастфуда.

«[В зоне ожидания] все на стрессе, кто-то на полу сидит, кто-то спит, дети плачут. Но сотрудники старались как-то помогать людям, относиться с пониманием, вежливо», — отметил официант другого сетевого заведения.

«Ой, тут ужас что было. Народу дофига. Мы вообще еле справились, очередь огромная была. Не хотела бы, чтоб такое еще повторялось. Очень устали все. И мы, и пассажиры. <…> Кофе-то хватило всем, а вот молоко в какой-то момент закончилось, наливали в итоге американо», — пожаловалась NEWS.ru бариста в кофейне.

Ждать ли новых коллапсов в аэропортах

Не исключено, что подобные коллапсы могут повториться в аэропортах из-за массового налета украинских беспилотников и закрытия неба. Росавиация подготовила предложения по отработке таких ситуаций, в ближайшее время они будут изучены, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Он добавил, что проблемы, связанные с ограничениями в аэропортах, являются приоритетными. По его словам, их решением уже занимаются.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Эти проблемы нужно превращать в задачи, а задачи нужно решать», — сказал он.

Никитин отметил, что это, безусловно, не случайность и не особенность, а та среда, в которой они должны участвовать и строить свою работу. По его мнению, нужно исходить из того, что такие риски могут возникнуть в будущем.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» NEWS.ru рассказали, что у компании есть утвержденный план действий в кризисных ситуациях, который подразумевает корректировку суточного плана полетов в зависимости от различных факторов, в том числе и закрытия неба.

«Отменяются рейсы в случае невозможности модифицировать расписание с минимальными потерями. Например, если в этот день несколько рейсов по одному маршруту и на одном из них половина пассажиров сдала билеты, а на втором неполная загрузка — тогда рейсы объединяются в один», — объяснили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажиров, которые теряют стыковки, пересаживают на ближайшие рейсы. При этом авиакомпания не намерена сокращать число рейсов из-за участившихся атак БПЛА.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов поделился с NEWS.ru мнением, что ряд мер вводится для обеспечения максимальной безопасности пассажиров. Он также предположил, что вокруг аэропортов впоследствии могут усилить зону ПВО.

«Сейчас многие перестраховываются, я думаю, что пассажиры должны с пониманием к этому относиться, потому что надо выбирать: или безопасность, или комфорт. Я надеюсь, что противоядие найдется», — сказал Романов.

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