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08 июля 2025 в 13:43

Появились кадры из Шереметьево после коллапса

Корреспондент NEWS.ru: обстановка в Шереметьево после коллапса нормализовалась

Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

Обстановка в аэропорту Шереметьево на фоне коллапса из-за отмен и переносов рейсов нормализовалась, передает корреспондент NEWS.ru, побывавший в терминалах B и C. По его словам, людей все еще много. Некоторые спят прямо рядом с зоной регистрации. Задержки вылетов есть, но в среднем на 1–2 часа.

Мы только подошли. О случившемся наслышаны. Нашу регистрацию маленько перенесли: с 11:20 на 11:50. Ну значит и рейс задерживается. Честно говоря, в Шереметьево постоянно какие-то проблемы. В Домодедово такого никогда не было, в Сочи — тоже, — пожаловалась NEWS.ru супружеская пара с ребенком.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

По данным АТОР, только за 5–7 июля отменены или задержаны тысячи рейсов. Так, 7 июля речь шла о 2,5 тысячи вылетов. Основные трудности возникли у туристов, направлявшихся в Турцию и Египет, поскольку именно эти направления оказались наиболее загруженными в пострадавших аэропортах — Пулково и Шереметьево. Туроператоры пересаживают туристов на альтернативные рейсы, а также обеспечивают временное размещение в гостиницах.

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Анна Акимова
А. Акимова
Александр Финохин
А. Финохин
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