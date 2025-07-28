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28 июля 2025 в 14:47

В Госдуме призвали наградить авиаперевозчиков медалями на фоне коллапса

Депутат Федяев: авиакомпании заслуживают медалей за работу в условиях коллапса

Павел Федяев Павел Федяев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпании, которые несмотря на сложности, продолжают выполнять свою транспортную функцию, заслуживают медалей, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Политик отметил, что перевозчики вынуждены справляться с серьезными вызовами, о которых им не рассказывали, передает корреспондент NEWS.ru.

Медали, мне кажется, надо выдать всем службам в аэропортах и поблагодарить авиакомпании, потому что они с таким давлением справляются, с такими вызовами — в существующих условиях они взлетают, летят, садятся, транспортную функцию обеспечивают, — заявил он.

Ранее стало известно, что хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

До этого в «Аэрофлоте» отметили, что 28 июля в период с 00:00 по 12:00 мск авиакомпания выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в московском аэропорту Шереметьево.

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