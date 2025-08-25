Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:00

Салат «Курица под шубой» с корейской морковью! Это очень вкусно — пробуйте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Курица под шубой» с корейской морковью! Это очень вкусно — пробуйте! Нежная маринованная курица, слои сыра и яиц, а пикантная корейская морковь придает ему яркий вкус и сочность. Идеальное блюдо для праздничного стола и семейного ужина.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Картофель — 400 г
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 200 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе замаринуйте на 1–2 часа в смеси соевого соуса, лимонного сока, горчицы, паприки и чёрного перца. Обжарьте до готовности и остудите. Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси уксуса, сахара и соли, затем промойте. Отварите картофель и яйца, очистите и натрите на крупной тёрке отдельно.
  2. Сыр также натрите на крупной тёрке. Сборку салата начинайте со слоя картофеля, слегка посолите и промажьте майонезом. Далее выложите слой корейской моркови, затем маринованный лук и кусочки курицы. Следующим слоем распределите тёртый сыр и смажьте майонезом. Желтки отделите от белков, разотрите и выложите следующим слоем, снова промажьте майонезом. Завершите салат слоем тёртых белков, которые имитируют снег. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее мы готовили похудительную «Мимозу» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому.

салат
курица
корейская морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.