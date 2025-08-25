Салат «Курица под шубой» с корейской морковью! Это очень вкусно — пробуйте

Салат «Курица под шубой» с корейской морковью! Это очень вкусно — пробуйте! Нежная маринованная курица, слои сыра и яиц, а пикантная корейская морковь придает ему яркий вкус и сочность. Идеальное блюдо для праздничного стола и семейного ужина.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Картофель — 400 г

Морковь по-корейски — 150 г

Сыр твёрдый — 200 г

Яйца — 5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 200 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Перец чёрный — по вкусу

Уксус 9% — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриное филе замаринуйте на 1–2 часа в смеси соевого соуса, лимонного сока, горчицы, паприки и чёрного перца. Обжарьте до готовности и остудите. Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси уксуса, сахара и соли, затем промойте. Отварите картофель и яйца, очистите и натрите на крупной тёрке отдельно. Сыр также натрите на крупной тёрке. Сборку салата начинайте со слоя картофеля, слегка посолите и промажьте майонезом. Далее выложите слой корейской моркови, затем маринованный лук и кусочки курицы. Следующим слоем распределите тёртый сыр и смажьте майонезом. Желтки отделите от белков, разотрите и выложите следующим слоем, снова промажьте майонезом. Завершите салат слоем тёртых белков, которые имитируют снег. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

