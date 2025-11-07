Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:00

Салат «Кентавр» принесет счастье и деньги в год Огненной Лошади — готовим на новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Кентавр» принесет счастье и деньги в год Огненной Лошади — готовим на новогодний стол. Хотите удивить гостей необычным и сытным блюдом? Тогда приготовьте салат «Кентавр» — он идеально впишется в праздничное меню и привлечет благополучие в наступающем году. Ведь Огненная Лошадь любит яркие и вкусные блюда.

Для приготовления возьмите: мясо (говядина или курица) — 200 г, копченую колбасу — 150 г, твердый сыр — 150 г, маринованные огурцы — 100 г, яйца — 3 шт., майонез — 4–5 ст. л., свежую зелень (укроп, петрушка) — по желанию.

Отварите выбранное мясо и нарежьте его небольшими кусочками поперек волокон. Сыр натрите на крупной терке, колбасу нарежьте длинными тонкими ломтиками. Вареные яйца и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты в просторной салатнице, добавьте мелко нарезанную зелень. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Для лучшего вкуса отправьте салат в холодильник на 15–20 минут.

Салат «Кентавр» станет отличным дополнением к вашему праздничному столу, а благодаря сочетанию мяса, сыра и овощей подарит вам и вашим гостям незабываемые вкусовые ощущения.

Ранее мы готовили салат к Новому году «Черепаший вальс». Яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.

салат
закуска
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
