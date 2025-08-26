Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России

Politico: новый пакет санкций Евросоюза не затронет российские энергоресурсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, в который не войдут новые значительные ограничения на продажу энергоносителей, сообщает Politico. По данным издания, у Брюсселя фактически исчерпаны рычаги давления в этой сфере.

Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей, — говорится в публикации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине.

Кроме того, Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь дополнительных позиций. Ограничения были введены против пяти организаций и трех физических лиц.

До этого стало известно, что Великобритания и Евросоюз разрабатывают очередной пакет санкций против России. Меры будут введены в случае, если российский лидер Владимир Путин не согласится участвовать во встрече с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

