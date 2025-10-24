Стало известно, сколько миллиардов евро ЕС отправил на Украину в 2025 году

Европейские страны с начала текущего года отправили Киеву внешне бюджетное финансирование на €20,5 млрд, при этом суммарно расходы ЕС на Украину с 2022 года составили €177,5 млрд, такие данные приводит ТАСС со ссылкой на заявление 26 стран Евросоюза. Уточняется, что €14 млрд направлены из инициативы ERA, предоставленной G7 под доходы от реинвестирования замороженных российских активов.

В 2025 году ЕС предоставил Украине €20,5 млрд бюджетного финансирования, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

Также стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.