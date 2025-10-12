Ефремов частично признал вину в спонсировании экстремистов

Блогер и владелец магазина кроссовок Никита Ефремов частично признал свою вину по делу о финансировании ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена), говорится в материалах дела. Из них следует, что предпринимателя обвиняют в шести пожертвованиях по одной тысяче рублей на заграничные банковские счета организации, передает ТАСС.

По существу предъявленного обвинения согласен частично, — сказано в документах.

При этом блогер отказался предоставить следствию свои устройства и пароли к ним. Он также утверждает, что впервые узнал о том, что в России запрещена любая связанная с ФБК деятельность, только во время допроса.

Ранее Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево. По его словам, он перевел организации шесть тысяч рублей. В октябре 2023 года в сникер-шопах Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Предпринимателя обвиняли в продаже поддельной продукции известных брендов, после чего он покинул Россию и переехал на постоянное место жительства в США. Через два года Ефремов ненадолго вернулся на родину транзитом из Турции и был арестован.